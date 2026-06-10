Oficial
Há 1h e 38min
OFICIAL: Mauro Jerónimo é o novo treinador do Borneo Samarinda
Técnico português de 38 anos deixa o futebol do Vietname e parte para uma nova experiência na Indonésia
DIM
Técnico português de 38 anos deixa o futebol do Vietname e parte para uma nova experiência na Indonésia
DIM
O Borneo Samarinda, da Indonésia, oficializou a contratação de Mauro Jerónimo para o comando técnico da equipa principal.
Através das redes sociais, o clube confirma a chegada do treinador português para a temporada de 2026/27. Aos 38 anos, Mauro Jerónimo coloca um ponto final na passagem pelo futebol do Vietname e ruma a uma nova aventura. Esteve à frente dos sub-21 do Vietname entre 2020 e 2021, antes de realizar quatro épocas ao serviço do PVF-CAND.
Recorde-se que o Borneo Samarinda terminou a última época com 79 pontos, os mesmos do Persib Bandung, vencedor do campeonato.
Assista aqui ao vídeo de apresentação:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS