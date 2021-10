Daniel Ramos anunciou a saída do Santa Clara, confirmando uma notícia avançada pelo Maisfutebol.



O treinador de 50 anos leu um comunicado frente aos jornalistas, em Ponta Delgada, mas não quis responder a questões. Ao lado estava o turco Ismael Uzun, administrador da SAD.



«Às vezes acontecem oportunidades destas que não dão para recusar, por isso espero que compreendam, principalmente os sócios do Santa Clara. Santa clara sempre. A oferta é irrecusável», referiu o treinador que levou os açorianos às provas da UEFA.



«Foi uma situação muito inesperada, que aconteceu rapidamente. Fui confrontado por uma grande oportunidade ao nível financeiro e desportivo de poder ter um novo projeto», continuou Daniel Ramos.



Ainda assim, o técnico garante que a decisão de sair do Santa Clara obrigou-o a um «grande ponderação». «Senti que a administração fez uma tentativa para que ficasse. Perante os meus argumentos, chegámos a um entendimento.»



De acordo com a informação recolhida pelo nosso jornal, o próximo clube de Daniel Ramos será o Al Faisaly, da Arábia Saudita.