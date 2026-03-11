O Nantes oficializou a contratação de Vahid Halilhodzic para o comando técnico da equipa principal, substituindo assim Ahmed Kantari no cargo.

Através de um comunicado, o clube que conta com o português Anthony Lopes confirmou a chegada do novo treinador e agradeceu a «dedicação» demonstrada pelo anterior técnico, que será substituído por Halilhodzic até ao fim da temporada.

Recorde-se que Vahid Halilhodzic não tinha qualquer projeto desde que deixou a seleção de Marrocos, em 2022. No currículo tem uma Taça de França conquistada ao serviço do PSG (2003/04), sendo que a passagem pelo Dínamo Zagreb foi a mais bem sucedida, com a conquista da Liga, Taça e Supertaça da Croácia.