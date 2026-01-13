Agora sim, é oficial. Oumar Ngom deixa o Estrela da Amadora e é reforço do Lecce.

Tal como o Maisfutebol já tinha informado, o médio de 21 anos deixa a formação tricolor ao fim de apenas meia época, rumando assim ao principal escalão do futebol italiano. Ngom custa 5,5 milhões de euros aos cofres do Lecce e fica com um contrato válido até junho de 2029.

Recorde-se que o jogador foi contratado no passado verão ao Pau FC, da II Liga de França, tendo concluído a passagem pelo Estrela da Amadora com um golo em 12 jogos pela equipa principal.

No Lecce, o internacional pela Mauritânia vai vestir a camisola 79, sendo que o clube conta ainda com outros três atletas contratados à formação da Reboleira: Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga.

