Os Minnesota Timberwolves venceram o Oklahoma City Thunder, por 138-101, mas sentiram dificuldades inesperadas para ultrapassar a barreira dos 100 pontos no jogo da Liga norte-americana de basquetebol.



Dois funcionários decidiram aproveitar um momento em que a equipa da casa estava no ataque para limpar a zona do outro garrafão.



Porém, os Timberwolves recuperaram rapidamente a posse de bola e avançaram para o cesto, encontrando oposição extra. Tanto que não conseguiram converter os pontos.



Ora veja: