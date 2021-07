O português Tiago Apolónia venceu este sábado o nigeriano Olajide Omotayo, por 4-0, apurando-se assim para a segunda ronda de singulares de ténis de mesa nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

O atleta luso, 57.º do ranking olímpico, bateu o campeão africano (93.º) no Ginásio Metropolitano de Tóquio, com os parciais de 11-7, 11-9, 11-6 e 11-5.

O indiano Kamal Achanta, 29.º da hierarquia olímpica, é o próximo adversário de Apolónia, na segunda-feira.