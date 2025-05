Domingo de jogo grande na Escócia, com o Glasgow Rangers a receber o já campeão Celtic, em Ibrox, para um animado duelo do histórico Old Firm. Os protestantes estiveram a vencer, mas os católicos puxaram dos galões de campeão e chegaram ao empate com um golo polémico.

O Celtic já tinha festejado o título há uma semana, no jogo em que Jota contraiu a grave lesão, mas um dérbi de Glasgow nunca é jogado a feijões.

Com o estádio cheio, os protestantes entraram com tudo no dérbi e, logo aos 2 minutos, Balogun atirou à barra. Mais uns minutos, a equipa da casa festejou mesmo um golo, marcado por Raskin, mas este acabaria por ser anulado pelo VAR.

A pressão foi tão intensa que o Rangers acabou mesmo por marcar, já em cima do intervalo, com Dessers a rematar após grande assistência de Diomande. Ibrox quase veio abaixo.

No entanto, no arranque da segunda parte, o Celtic acabou por chegar ao empate, com uma bomba de Adam Idah do corredor central. O golo foi, numa primeira fase, anulado, uma vez que a bandeirola foi levantada a assinalar um alegado fora de jogo do japonês Daizen Maeda, mas acabou por ser~, depois, confirmado pelo VAR.

Pouco depois do empate, Paulo Bernardo saltou do banco, aos 63 minutos, para render Arne Engels, mas o Celtic teve de sofrer até final para suster a reação do Rangers que deu tudo o que tinha para bater o eterno rival, mas sem sucesso.

O jogo acabou mesmo com uma transição rápida dos católicos, mas Maeda, destacado, não conseguiu bater Kelly.

Um resultado que permite ao campeão Celtic manter a vantagem de 17 pontos sobre o Glasgow Rangers.