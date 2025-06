O Oldham selou o regresso à 4.ª divisão de Inglaterra, em Wembley, com uma reviravolta operada no prolongamento, frente ao Southend United (3-2). Perante mais de 52 100 adeptos – recorde numa final da 5.ª divisão – o marcador foi inaugurado pelo Southend.

Estavam decorridos cinco minutos quando o defesa Manny Monthe concedeu um autogolo. Na reação, aos 48m, o avançado Joe Garner restabeleceu a igualdade, de penálti.

No prolongamento, o Southend retomou a vantagem aos 91 minutos, pelo médio Chambers-Parillon.

Todavia, o Oldham jogou a derradeira cartada a partir dos 110m, quando o empate foi forçado pelo avançado James Norwood. Pouco depois, aos 112m, o avançado Kiam Harratt consumou a reviravolta e soltou a loucura.

Depois de terminar a fase regular do campeonato no 5.º posto, o Oldham triunfou sobre o sétimo classificado na final do play-off, juntando-se ao Barnet na promoção.

O Oldham não compete na 4.ª divisão desde maio de 2022.