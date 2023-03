Pela primeira vez nos seus 111 anos de história, o Olhanense desceu às divisões distritais da Associação de Futebol do Algarve.

O clube de Olhão lutava pela permanência na Série D do Campeonato de Portugal, mas este domingo viu consumada a descida ao futebol distrital, com a derrota em casa do Oriental Dragon (1-0), e ainda com quatro jornadas para jogar.

Apesar de nunca ter descido, o emblema algarvio vai voltar a disputar as decisões distritais 76 anos depois: a última vez que tinha acontecido foi em 1946/47, mas na altura era obrigatório para depois se aceder à primeira divisão nacional.

O Olhanense, refira-se, esteve pela última vez na Liga entre 2009 e 2014. Em 2017 deu-se a despromoção ao Campeonato de Portugal.