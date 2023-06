Manuel Cajuda foi eleito presidente do Olhanense biénio 2023/2025.



«O Olhanense está num estado de coma, com prognóstico muito reservado. Mas está vivo ainda, não faleceu, nem vai falecer. (…) Há uma coisa que eu posso garantir: o Olhanense não morre hoje e tem vida para andar», referiu à Lusa, o novo líder dos «rubronegros».



O treinador encabeçava a única lista candidata ao sufrágio, que contou com 148 sócios votantes, registando 545 votos a favor, dois brancos e um nulo. O técnico, de 71 anos, explicou por que razão se candidatou à presidência do clube.



«Nunca pensei voltar ao clube nesta situação. Nos últimos dez anos, o Olhanense foi por aí abaixo e chegou a esta situação muito difícil. Mas vi à volta do meu nome um apoio da cidade e das pessoas», afirmou, lembrando o apoio que recebeu da família e da autarquia.



Natural de Olhão, Cajuda jogou no clube na década de 70 do século passado e regressou mais tarde como treinador, em três períodos distintos: entre 1985 e 1987 e nas épocas 1988/89 e 2012/13, esta última na Liga.



A última vez que o Olhanense esteve na Liga foi em 2013/14, época de criação da SAD. Caiu nos escalões inferiores e este ano foi relegada pela primeira vez na sua história para as competições distritais.