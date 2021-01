O Vila Real venceu pela primeira vez esta temporada no Campeonato de Portugal esta quarta-feira, ao passo que o Fabril do Barreiro voltou a pontuar mais de dois meses depois, num dia em que houve ainda a segunda vitória de Edgar Davids ao comando do Olhanense e também triunfo do Olímpico do Montijo. Ao todo, foram realizados esta tarde cinco partidas em atraso, de quatro séries.

Série C (9.ª Jornada):

Vila Real-Paredes, 2-1

Série D (8.ª Jornada):

AD Sanjoanense-Anadia, 1-1

Série G (4.ª Jornada):

Olímpico do Montijo-Fontinhas, 1-0

Série G (9.ª Jornada):

Fabril Barreiro-Rabo de Peixe, 0-0

Série H (10.ª Jornada):

Olhanense-Pinhalnovense, 1-0