Ricardo Barão, treinador do Olivais e Moscavide, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Sporting por 3-1 na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Conseguimos fazer o que tínhamos planeado. Conseguimos perceber um bocadinho como o Sporting desequilibra as equipas adversárias. Fizemos uma primeira parte quase irrepreensível.

Caímos um bocadinho fisicamente na segunda parte e acabámos com quatro ou cinco jogadores com cãibras.

Mesmo a acabar, com 2-1, tentámos ir à procura da velocidade, mas depois o Sporting matou o jogo numa transição.

Pelo que fizemos, o 2-1 era mais justo, mas o 3-1 não mancha a nossa exibição.»

[Sonhava estar 40 minutos a ganhar e dar esta luta toda?]

«Não sonhava eliminar o Sporting acordado. A dormir fartei-me de sonhar.

Estes jogadores são fantásticos. Pela vontade que tiveram em assimilar o que passámos durante a semana, era de esperar uma grande exibição. Não quis passar isso, porque podíamos sair defraudados. Quisemos manter os pés assentes no chão e fazer uma gracinha.»

[Se o jogo não fosse em campo neutro e sim em Moscavide, a história poderia ter sido outra?]

«Não. Disse-o antes do jogo. Os meus jogadores têm caráter muito grande, em casa ou fora. Em Alvalade jogaríamos da mesma forma. Não viram nenhuma equipa com o autocarro à frente da baliza ou a defender muito baixa. Quisemos sempre jogar com futebol apoiado. As minhas equipas jogam assim.»

Já aplicamos isto. A nossa ideia hoje era também mostrar não só o que o Moscavide faz, mas o que se joga na distrital de Lisboa. As equipas estão muito niveladas por cima e deixo até um recado aos dirigentes da I e II Liga, que procuram muitos jogadores noutros continentes e há muita qualidade cá, seja de jogadores, seja de treinadores.