O futebolista iraniano Mehdi Taremi, o mais recente reforço do FC Porto, trabalhou esta terça-feira e pela primeira vez com os novos colegas de equipa, no Olival, estando já às ordens do treinador Sérgio Conceição.

O avançado de 28 anos, reforço dos portistas até 2024, teve os primeiros momentos de trabalho e também de boa disposição junto dos novos colegas.

As imagens, na galeria associada, foram publicadas esta tarde pelo FC Porto.

Taremi chega ao Dragão ao segundo ano em Portugal, após uma época na qual fez 21 golos em 37 jogos oficiais pelo Rio Ave, clube que representou depois de um percurso no Al-Gharafa do Qatar e no Persepolis, Iranjavan e Shahin Bushehr, no país natal.