Com o defesa espanhol Iván Marcano em treino condicionado e o guarda-redes senegalês Mbaye em trabalho de ginásio, o FC Porto arrancou esta quarta-feira a preparação para a deslocação a Faro, onde defronta o Farense, na próxima segunda-feira, em jogo da 15.ª jornada da I Liga.

Após a eliminação da Taça da Liga ante o Sporting, em Leiria, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, não pôde também contar presencialmente com os jogadores que cumprem isolamento após infeção por covid-19.

Em nota oficial, o FC Porto não deu conta dessas ausências no apronto, mas Otávio – com teste positivo confirmado na quinta-feira – além de Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanílson, com teste positivo conhecido no domingo, não estiveram no Olival.

O atual campeão nacional, que tem 32 pontos – tantos quantos o Benfica – e menos quatro que o líder Sporting, volta a treinar às 10h30 de quinta-feira.