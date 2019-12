Depois da vitória em Chaves, no passado domingo, o FC Porto atravessa um período natalício de cinco dias de folgas e regressa aos trabalhos no próximo sábado, dia 28, no Olival, a partir das 11 horas.

A equipa treinada por Sérgio Conceição, atual segunda classificada na Liga, começa a preparar, no fim de semana, o primeiro jogo de 2020, que é ante o Sporting, no Estádio de Alvalade, para a 15.ª jornada do campeonato.

Nesta altura, são nove os pontos que separam as duas equipas. Os azuis e brancos somam 35, menos quatro que o líder Benfica. Já a formação orientada por Silas, terceira classificada, tem 26 pontos.

O Sporting-FC Porto está marcado para 5 de janeiro, às 17h30.