Afinal a SAD do Oliveira do Hospital não vai ser comprada pela Dragon Blessed Lda, empresa detida pelo investidor Hidalgo Dal Colletto.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o clube da região centro que caiu esta temporada para o Campeonato de Portugal referiu que o negócio para comprar 90 por cento da SAD caiu e acusou o investidor de «falsas promessas e intenções fraudulentas».

«O sucessivo adiar da formalização do contrato de compra e venda das ações, bem como do pagamento dos montantes acordados para a transferência de titularidade das mesmas, levado sistematicamente a cabo pelo referido Sr. Hidalgo José Dal Colletto, determinaram que a Direcção do FC Oliveira do Hospital, de forma definitiva e irreversível, deliberasse dar por terminadas as conversações em curso, mantendo-se o clube na posse e titularidade da totalidade das ações da SAD», pode ler-se no comunicado divulgado nas redes sociais.

O Oliveira do Hospital acabou mesmo por referir que foram apresentados por parte do investidor «documentos de natureza duvidosa e claramente inconsistentes», o que levou ao término das negociações.

«A Direção do FC Oliveira do Hospital sente-se, além do mais, profundamente lesada pela postura, falsas promessas e intenções fraudulentas do mencionado Sr. Hidalgo José Dal Colletto, que manifestou um claro desrespeito pela instituição, tentando um evidente aproveitamento pessoal à custa do bom nome do clube e da SAD, bem como dos respetivos corpos sociais», refere ainda o clube que adianta que pondera avançar com um processo em tribunal contra o investidor.

«Está atualmente a ser ponderado o recurso a tribunal, com as ações cabíveis, não só para ressarcimento dos prejuízos, mas também pelos prejuízos reputacionais causados pelo referido indivíduo».

Esta temporada, o Oliveira do Hospital ficou no quinto lugar do grupo de manutenção/despromoção e acabou por cair ao Campeonato de Portugal, a quarta divisão do futebol nacional.

Leia aqui o comunicado na íntegra: