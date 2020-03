II Liga: Feirense vence em Mafra e isola-se no terceiro lugar

Num duelo importante na luta pelos lugares cimeiros, o Feirense triunfou em Mafra (1-0), numa partida referente à 24.ª jornada da Liga.



O único golo da partida foi anotado por Guilherme Ramos a dois minutos do final. Assim, os fogaceiros chegam aos 42 pontos e ficam a cinco de Nacional e Farense, equipas que ainda não jogaram nesta ronda.



No outro jogo desta tarde, Oliveirense e Estoril empataram a uma bola. Os canarinhos ficam assim no quarto posto enquanto os unionistas são oitavos.