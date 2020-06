Bruno Vale colocou nesta quinta-feira um ponto final na carreira de jogador, aos 37 anos. O guarda-redes representou a Oliveirense na época 2019/20, realizando nove jogos antes da paragem na competição.



Formado no FC Porto, depois dos primeiros passos no Vilanovense, o guardião chegou a jogar pela equipa principal dos dragões e fez um jogo pela seleção A de Portugal, após um longo percurso nas seleções jovens.



Bruno Vale representou ainda Estrela da Amadora, União de Leiria, Varzim, Vitória de Setúbal, Belenenses e UD Oliveirense, antes de emigrar para Chipre em 2012, para sete temporadas no Apollon Limassol. Em 2019, regressou a Portugal para atuar novamente na Oliveirense.



«Tive a honra de poder representar a nossa Seleção Nacional em todos os escalões, de poder jogar e sagrar-me Campeão Nacional com o meu clube do coração,i Futebol Clube do Porto, de representar vários clubes em Portugal tais como Vilanovense (onde tudo começou), Estrela da Amadora, Leiria, Varzim, Setúbal, Belenenses, e ter tido a experiência mais emocionante da minha carreira a representar o Apollon Limassol do Chipre, onde estive 7 maravilhosos anos, onde me senti motivado, amado por todos, e onde ganhei várias taças e super taças. Neste último ano tive o honra de voltar a uma casa que também foi muito especial para mim e um prazer muito grande puder terminar a minha carreia aqui, um obrigado especial à União Desportiva Oliveirense», escreveu Bruno Vale, nas redes sociais.