A Oliveirense manifestou «profunda tristeza» e consternação pela morte de Yvann Martins, jogador de 19 anos que não resistiu a um acidente de viação.

«O Yvann era muito mais do que um jogador. Era um jovem humilde, trabalhador, sempre com um sorriso no rosto, conhecido pelo seu espírito de equipa e pela forma como sabia estar com os colegas – um verdadeiro companheiro e amigo do seu amigo!», lê-se num comunicado da Oliveirense.

«Partiu demasiado cedo, deixando um vazio imenso em todos os que com ele partilharam o balneário, o campo e a vida. A UD Oliveirense endereça à família, amigos e colegas as mais sentidas condolências neste momento de dor. A sua memória viverá para sempre no coração da nossa União», concluem os oliveirenses.

Yvann Martins, futebolista luso-suíço pertencente à equipa sub-19 do clube de Oliveira de Azeméis, morreu na sequência de um despiste na autoestrda A41 em Foz do Sousa, no concelho de Gondomar.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o óbito foi declarado no local e a ocorrência registada cerca das 08h00. A vítima seguia no sentido sul/norte, ao quilómetro 40,2, da A41, via que circunda a Área Metropolitana do Porto, ligando Matosinhos (distrito do Porto) a Espinho (distrito de Aveiro). Yvann Martins tinha chegado esta época à Oliveirense, para representar a equipa sub-19, oriundo dos suíços do Young Boys.