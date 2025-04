Enquanto compete pela manutenção na II Liga, a Oliveirense foi notificada pela FIFA de um impedimento para a inscrição de novos jogadores. Em causa, segundo apurou o Maisfutebol, a falta de documentação numa plataforma do organismo que tutela o futebol mundial. Ainda assim, alega o emblema de Oliveira de Azeméis, não foi concedido acesso à referida plataforma.

Desta forma, a Oliveirense conta regularizar a situação antes da reabertura do mercado de transferências. O 17.º e penúltimo classificado da II Liga foi notificado pela FIFA na quarta-feira.

«A Lista de Proibições de Registo da FIFA (…) inclui clubes temporariamente proibidos de registar novos jogadores por diversas infrações, como disputas financeiras ou violações de regulamento. (…) Esta plataforma garante a transparência e (…) permite que as partes interessadas se mantenham informadas», lê-se neste portal.

Na tarde desta sexta-feira, às 15h30, a Oliveirense recebe o Académico de Viseu (10.º). A quatro rondas do término da II Liga, os comandados de António Campos estão a quatro pontos do FC Porto B (16.º) – em lugar de play-off – e a cinco pontos do Paços de Ferreira (15.º).