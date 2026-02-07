Com Celso Fonseca, treinador de guarda-redes, no banco no primeiro jogo após a saída de Jorge Pinto, a Oliveirense venceu em casa o Vizela por expressivos 3-0.

Num jogou em que esteve em inferioridade numérica desde o início (Douglas viu o vermelho direto logo aos 3 minutos), a equipa de Oliveira de Azeméis contrariou a lógica e inaugurou o marcador aos 11 por Sabino e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, depois de Yefrei Rodríguez ter dobrado a vantagem dos anfitriões (37m) no jogo de estreia pela nova equipa.

Na segunda parte, Rodrigo Ramos, ao tentar cortar uma bola, marcou na própria baliza.

Com este resultado, a Oliveirense chega aos 25 pontos na II Liga e respira melhor na luta pela permanência no segundo escalão. Já o Vizela é sétimo classificado e falha a aproximação aos lugares de subida.