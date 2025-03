Yvann Costa Martins, médio de 19 anos da Oliveirense, faleceu esta sexta-feira na sequência de um violento despiste na A41, na zona de Foz do Sousa, em Gondomar.

A informação avançada pelo Jornal de Notícias foi confirmada pelo Maisfutebol.

O jovem seguia ao volante de um BMW, tendo capotado junto ao túnel de Covelo, por volta das 8h, quando viajava no sentido Sul/Norte.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Gondomar, o INEM e a GNR. Foi também acionada a VMER do Hospital de Santo António. O óbito foi declarado no local e o corpo enviado para o Instituto de Medicina Legal, no Porto.

Yvann Costa Martins chegou à Oliveirense esta época, proveniente da equipa B dos Young Boys (Suíça). O médio cumpriu 16 jogos e assinou um golo no Nacional de Juniores (Sub-19).

«O Yvann era muito mais do que um jogador. Era um jovem humilde, trabalhador, sempre com um sorriso no rosto, conhecido pelo seu espírito de equipa e pela forma como sabia estar com os colegas. Partiu demasiado cedo, deixando um vazio imenso em todos os que com ele partilharam o balneário, o campo e a vida», escreveu a Oliveirense.

O Maisfutebol apresenta sentidas condolências à família e amigos de Yvann Costa Martins.