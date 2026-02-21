Ricardo Silva, de 43 anos, é o novo treinador da Oliveirense, sucedendo a Jorge Pinto no comando do 15.º classificado da II Liga. Ainda que o emblema de Oliveira de Azeméis não tenha anunciado a contratação, o treinador já foi inscrito na Liga Portugal. Além disso, o clube ainda negoceia a rescisão com Jorge Pinto.

Nas últimas duas partidas – vitória caseira ante o Vizela (3-0) e derrota em Viseu (4-1) – a Oliveirense foi orientada por Celso Simão, treinador de guarda-redes.

Quanto a Ricardo Silva, o treinador natural de Guimarães regressa ao ativo depois de 20 vitórias em 55 jogos no Paços de Ferreira em 2023/24 e 2024/25. Antes, passou por Länk Vilaverdense, Fafe, Juv. Pedras Salgadas, Felgueiras e Vianense.

Em nova época de fuga à despromoção, a Oliveirense (15.ª) recebe a União de Leiria (10.ª) neste sábado (18h).