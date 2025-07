A Oliveirense prepara a primeira jornada da II Liga, ante o Farense, com receção agendada para casa do “rival” Feirense, no Estádio Marcolino Castro. A informação foi atualizada, na noite de quinta-feira, pela Liga Portugal, depois de o emblema algarvio o adiantar nas redes sociais.

Esta possibilidade foi adiantada pelo Maisfutebol a 1 de julho, face ao processo de substituição do relvado do Estádio Carlos Osório, sobretudo a pensar no escoamento. Em todo o caso, o nosso jornal também apurou que a Oliveirense mantém a esperança de principiar o campeonato na própria cidade.

De momento, o relvado já cobriu a terra e a areia, ainda que permaneça muito curto. Portanto, as condições meteorológicas vão determinar o palco do reencontro entre Oliveirense e Farense, na tarde de 11 de agosto (segunda-feira, 18h) – feriado municipal em Oliveira de Azeméis.

Numa situação limite, os comandados de Jorge Pinto também vão receber o Sporting B, a 23 ou 24 de agosto, no Estádio Marcolino Castro, indicado pela Oliveirense como “estádio alternativo” junto da Liga. Apesar da relação tensa entre adeptos de Oliveirense e Feirense, as SAD’s mantêm relações cordiais. Até porque o Feirense já jogou no Estádio Carlos Osório, em agosto de 2023, enquanto decorria a recuperação no relvado do Marcolino Castro.

A propósito deste tópico, a Oliveirense não é o único emblema da II Liga nesta posição. Como adiantado pelo Maisfutebol, o Lusitânia de Lourosa também procura uma alternativa, tentando evitar várias viagens a Barcelos, a quase 100 quilómetros de casa.