Duas más abordagens do guardião Bruno Brígido culminaram no triunfo da Oliveirense sobre o Académico de Viseu, por 2-0. Na tarde desta sexta-feira, na 31.ª jornada da II Liga, o emblema de Oliveira de Azeméis aproximou-se do lugar de play-off, onde está o FC Porto B (16.º).

Numa primeira parte equilibrada, o lateral Luís Bastos encheu o pé antes da área e inaugurou o marcador à passagem do minuto 37. Em todo o caso, o guardião dos “Viriatos” foi mal batido.

Entre trocas e cartões amarelos – num encontro de ritmo baixo – o 2-0 surgiu aos 72 minutos, quando Mesaque Djú – extremo formado no Benfica – encheu o pé de ângulo apertado. Uma vez mais, Bruno Brígido foi protagonista, desviando o esférico para a própria baliza.

Assim, a Oliveirense continua no 17.º e penúltimo lugar, mas com 28 pontos, a um do FC Porto B e a dois do Paços de Ferreira (15.º). Segue-se a visita à União de Leiria (8.ª), na tarde de sexta-feira (18h).

Quanto ao Académico de Viseu, não vence há três jornadas e continua no 10.º lugar, com 41 pontos, vendo escapar o sonho da subida. Na próxima ronda, a 3 de maio, há receção ao Portimonense (13.º).