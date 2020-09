A Oliveirense e o FC Porto B empataram (2-2), em jogo da terceira jornada da II Liga.



O conjunto da casa marcou primeiro numa infelicidade tremenda de Francisco Conceição. O extremo tentou anular o contra-ataque da equipa de Oliveira de Azeméis e marcou na própria baliza (39m). O jovem jogador ficou em lágrimas, mas foi rapidamente apoiado pelos seus companheiros.



A formação de Rui Barros respondeu na segunda parte por intermédio de Kelvin Boateng (55m). O ex-Desp. Aves estreou-se a marcar com a camisola dos dragões na sequência de um livre de Hulk.



A Oliveirense voltou a colocar-se na frente do marcador graças a um golo de Michel (62m). Boateng voltou a marcar num lance em que Coelho não ficou bem na fotografia e fixou o resultado final.



Os dois emblemas somam quatro pontos em três jogos e estão igualados no sexto lugar.