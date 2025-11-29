VÍDEO: Oliveirense regressa aos triunfos e ultrapassa Leixões
Vitória caseira vale salto na tabela, graças a golos de Armando Lopes e Bruno Silva
A Oliveirense retomou a via das vitórias – a terceira na II Liga – na receção ao Leixões, na tarde deste sábado (2-0), em encontro da 12.ª jornada da II Liga. Na reta final da primeira parte, aos 38 minutos, o central Rafael Santos viu o segundo cartão amarelo, desfalcando o Leixões. Ainda que o experiente defesa Naldo (ex-Sporting) tenha entrado, este momento foi decisivo.
Depois de controlar na etapa inicial, a Oliveirense assumiu definitivamente a mó de cima na etapa complementar, com o lateral Armando Lopes a estrear-se a marcar na época. Estavam decorridos 51 minutos quando o lateral esquerdo acelerou na profundidade, entrou na área e aproveitou o mau posicionamento do guarda-redes, rematando cruzado para o primeiro poste.
Entre trocas, o avançado Bryan Róchez (ex-Nacional, Portimonense e U. Leiria) ajudou à reação dos comandados de Carlos Fangueiro e até marcou, mas por várias ocasiões posicionado em fora de jogo. E quando o Leixões parecia crescer, a Oliveirense resolveu a contenda aos 70 minutos, quando o extremo Bruno Silva capitalizou um penálti.
Este desfecho lança a Oliveirense para o nono lugar, com 15 pontos, quatro de vantagem sobre a zona de descida e dois pontos de vantagem sobre o Leixões (10.º) e um jogo a menos. Segue-se a visita ao Benfica B (18.º e último), no sábado (18h).
Quanto ao Leixões, recebe o FC Porto B (16.º), às 18 horas de sábado.