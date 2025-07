Jorge Pinto foi anunciado, nesta quinta-feira, como o novo treinador da Oliveirense – emblema convidado pela Liga para ocupar a vaga do Boavista nos campeonatos profissionais. Conforme noticiado pelo Maisfutebol, o treinador de 47 anos está de regresso a Oliveira de Azeméis e prepara a estreia na II Liga.

O treinador portuense terminou o ciclo pelo Fafe em abril, ao cabo de 12 vitórias em 27 jogos. Os “Justiceiros” encerraram a época no 5.º lugar da fase apuramento campeão da Liga 3, depois do 3.º posto na Série A.

Num percurso de 12 anos, o currículo deste timoneiro conta com a promoção do Salgueiros ao Campeonato de Portugal (2020), a subida do Lus. Lourosa à Liga 3 (2023) e a campanha até ao playoff de promoção à II Liga (2024) – perdido para o rival e vizinho Feirense. Além disso, passou por Amarante em 2021/22 e pelo Infesta, onde havia encerrado a carreira de jogador.

Enquanto defesa, "Jorginho" jogou em Oliveira de Azeméis em 2001/02, na companhia de Pedro Miguel, antigo treinador da Oliveirense e atual timoneiro do Lus. Lourosa.