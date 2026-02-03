II Liga: Jorge Pinto deixa comando técnico da Oliveirense
Emblema da Oliveira de Azeméis vive nova época delicada, lutando pela permanência nos campeonatos profissionais
Emblema da Oliveira de Azeméis vive nova época delicada, lutando pela permanência nos campeonatos profissionais
Jorge Pinto deixou o comando técnico da Oliveirense ao cabo de 22 jogos e seis vitórias, confirmou o Maisfutebol.
O emblema de Oliveira de Azeméis ocupa o 14.º lugar da II Liga, com 22 pontos, igualado com Paços de Ferreira (15.º) e Leixões (16.º, em lugar de play-off). Apesar da recente vitória sobre o Penafiel (2-1), esse foi o único resultado positivo desde o princípio do ano. Além das derrotas com Felgueiras e Feirense, a Oliveirense perdeu em Alcochete (2-0) no domingo.
A contestação a Jorge Pinto e à SAD agravou-se aquando da derrota caseira ante o Feirense (4-3), com golos sofridos aos 90+3 e 90+10 minutos. Apesar das exigências de reforços de primeira linha, a sociedade desportiva japonesa que tutela os destinos da Oliveirense apenas contratou o médio Tiago Brito (emprestado pelo Estoril) e o avançado Yefrei Rodríguez (ex-Tondela) neste defeso, além de promover os regressos do defesa Raniel e dos médios Nagata (emprestado pelo FC Porto) e Ono.
O Maisfutebol sabe que Jorge Pinto, de 48 anos, esteve reunido com a administração da Oliveirense no princípio desta semana, a fim de acertar a rescisão.
A Oliveirense recebe o Vizela (5.º) no sábado (15h30), na 21.ª jornada da II Liga.
Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.