Jorge Pinto deixou o comando técnico da Oliveirense ao cabo de 22 jogos e seis vitórias, confirmou o Maisfutebol.

O emblema de Oliveira de Azeméis ocupa o 14.º lugar da II Liga, com 22 pontos, igualado com Paços de Ferreira (15.º) e Leixões (16.º, em lugar de play-off). Apesar da recente vitória sobre o Penafiel (2-1), esse foi o único resultado positivo desde o princípio do ano. Além das derrotas com Felgueiras e Feirense, a Oliveirense perdeu em Alcochete (2-0) no domingo.

A contestação a Jorge Pinto e à SAD agravou-se aquando da derrota caseira ante o Feirense (4-3), com golos sofridos aos 90+3 e 90+10 minutos. Apesar das exigências de reforços de primeira linha, a sociedade desportiva japonesa que tutela os destinos da Oliveirense apenas contratou o médio Tiago Brito (emprestado pelo Estoril) e o avançado Yefrei Rodríguez (ex-Tondela) neste defeso, além de promover os regressos do defesa Raniel e dos médios Nagata (emprestado pelo FC Porto) e Ono.

O Maisfutebol sabe que Jorge Pinto, de 48 anos, esteve reunido com a administração da Oliveirense no princípio desta semana, a fim de acertar a rescisão.

A Oliveirense recebe o Vizela (5.º) no sábado (15h30), na 21.ª jornada da II Liga.

