O Estoril reforça jornada após jornada a candidatura à subida à Liga. Nesta sexta-feira, a equipa de Bruno Pinheiro recebeu e venceu a Oliveirense por 3-0.

A grande figura do jogo foi André Franco que fez a assistência para os três golos da partida, além de ter ficado perto de marcar também ele por diversas vezes.

Bruno Lourenço abriu o marcador aos 14m e Gamboa ampliou a vantagem nos descontos da primeira parte. No segundo tempo Aziz fez o 3-0 aos 50m e fechou o triunfo estorilista.

Com esta vitória, o Estoril passa a somar 59 pontos reforça a liderança da II Liga, agora com mais 12 pontos do que o Feirense, segundo classificado, 13 sobre a Académica e 14 sobre o Vizela.

Há assim mais pressão para os concorrentes diretos na luta pela subida, numa ronda em que o Feirense joga em Arouca, a Académica recebe o Vilafranquense e o Vizela visita o Leixões.

Já a Oliveirense mantém-se em posição de descida, no penúltimo lugar, com 23 pontos, mais um do que o FC Porto B.