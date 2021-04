O FC Porto ainda não aterrou em Sevilha – viaja esta tarde –, mas já tem à sua espera um adepto muito especial: Óliver Torres.

O médio espanhol aproveitou uma publicação do clube portista nas redes sociais para desejar boa sorte à equipa de Sérgio Conceição para o duelo com o Chelsea, ele que deixou os dragões em 2019 precisamente para jogar no emblema sevilhano.

«Boa sorte amigos, um adepto mais em Sevilha», escreveu Óliver.

O FC Porto defronta o Chelsea esta quarta-feira, a partir das 20h00, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Devido às restrições impostas pela Covid-19, o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, será o palco desta partida, assim como da segunda mão.