O FC Porto leva 25 jogadores à Grécia para o jogo com o Olympiakos desta quarta-feira, da 6.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição tinha dito que Loum, que teve covid-19, estava à espera de uma autorização para poder viajar, mas essa autorização para o jogador senegalês chegou em cima da hora, já depois de o FC Porto ter divulgado uma primeira lista em que o nome dele não estava incluído.

Quem faz parte da lista é Jesús Corona, apesar de estar «com algumas limitações», e Pepe, que na segunda-feira evoluiu para treino condicionado.

Convocados:



Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos;



Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Manafá, Mbemba, Nanu e Sarr;



Médios: Uribe, Marko Grujic, Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira e Loum;



Avançados: Luis Díaz, Taremi, Nakajima, Marega, Corona, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson.