Nos jogos das 20 horas na Liga Europa, o Eintracht Frankfurt, com o avançado português Gonçalo Paciência a titular, recebeu e venceu o Olympiakos, treinado por Pedro Martins, por 3-1, na terceira jornada do grupo D.

Santos Borré fez o 1-0 para o Eintracht, de penálti (26m), mas El Arabi empatou logo a seguir, também de penálti (30m). Em cima do intervalo, Almamy Touré fez o 2-1 (45+3m) e Kamada, na segunda parte, assinou o 3-1 final (59m). Rony Lopes foi suplente utilizado na equipa grega.

No outro jogo do grupo, realizado à tarde, o Fenerbahçe, de Vítor Pereira, empatou com o Antuérpia.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO D:

1.º: Eintracht Frankfurt, 7 pontos

2.º: Olympiakos, 6

3.º: Fenerbahçe, 2

4.º: Antuérpia, 1

No grupo A, emoções fortes na República Checa, com vitória do Lyon ante o Sparta Praga, por 4-3, com Anthony Lopes na baliza dos franceses, que estiveram a perder por 2-0, mas viraram o jogo. Haraslin começou por bisar (4m e 19m), mas o Lyon reagiu para a reviravolta com golos de Ekambi (42m e 88m), Aouar (53m), Lucas Paquetá (69m). Krejci reduziu já na compensação (90+6m). No outro jogo, o Rangers venceu o Brondby por 2-0: marcaram Balogun (18m) e Kemar Roofe (30m).

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO A:

1.º: Lyon, 9 pontos

2.º Sparta Praga, 4

3.º: Rangers, 3

4.º: Brondby, 1

No duelo pela liderança isolada do grupo B, o Mónaco saiu por cima em Eindhoven, ao bater o PSV por 2-1. Gelson Martins entrou nos visitantes aos 74 minutos, num jogo em que a vitória monegasca surgiu com golos de Boadu (20m) e Diop (89m). Gakpo marcou para os holandeses (59m). A Real Sociedad venceu na deslocação ao Sturm Graz, por 1-0: o sueco Aleksander Isak marcou aos 69 minutos.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO B:

1.º: Mónaco, 7 pontos

2.º: Real Sociedad, 5

3.º: PSV Eindhoven, 4

4.º: Sturm Graz, 0

No grupo C, e depois da vitória do Leicester ante o Spartak na quarta-feira, o Nápoles, com Mário Rui de fora devido a castigo, recebeu e venceu o líder Légia Varsóvia, por 3-0. Com Josué, Rafael Lopes e André Martins a titulares, os polacos sofreram a primeira derrota num jogo resolvido por completo no último quarto de hora, com os golos de Insigne (76m), Osimhen (80m) e Politano (90+5m).

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO C:

1.º Légia Varsóvia, 6 pontos

2.º: Nápoles, 4

3.º: Leicester, 4

4.º: Spartak Moscovo, 3

No grupo E, o Galatasaray reforçou a liderança ao vencer o Lokomotiv Moscovo, na Rússia, por 1-0, com um golo de Akturkoglu (82m). Lazio e Marselha tinham empatado à tarde.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO E:

1.º: Galatasaray, 7

2.º: Lazio, 4

3.º: Marselha, 3

4.º: Lokomotiv Moscovo, 1

Finalmente, no grupo H, golos de Dawson (45+1m), Diop (57m) e Bowen (59m) deram a vitória ao líder West Ham na receção ao Genk, por 3-0. O Rapid Viena tinha batido o Dínamo Zagreb à tarde.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO H:

1.º: West Ham, 9 pontos

2.º: Dínamo Zagreb, 3

3.º: Rapid Viena, 3

4.º: Genk, 3