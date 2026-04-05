O AEK venceu na visita ao Olympiakos no arranque da fase de apuramento de campeão (1-0), com o central Filipe Relvas (ex-Vitória de Guimarães) e o avançado Jovic (ex-Benfica) de início, enquanto João Mário (ex-Benfica e Sporting) foi a jogo ao minuto 80.

No Olympiakos, o lateral Bruno Onyemaechi (ex-Boavista) e os avançados Gelson Martins (ex-Sporting), Taremi (ex-FC Porto) e Podence (ex-Sporting) foram titulares, enquanto os médios Chiquinho (ex-Benfica) e Diogo Nascimento (ex-Vizela), e o avançado Clayton (ex-Rio Ave) saltaram do banco.

O único golo aconteceu ao quinto minuto, cortesia do médio Koita, que lançou o AEK para a liderança reforçada, com 63 pontos, cinco de vantagem sobre PAOK (2.º) e Olympiakos (3.º). Na próxima jornada, a 19 de abril, o AEK recebe o PAOK, enquanto o Olympiakos visita o Panathinaikos (4.º).

Antes da segunda jornada desta fase, o AEK disputa os “quartos” da Liga Conferência, visitando o Rayo Vallecano na quinta-feira (17h45) e recebendo os espanhóis a 16 de abril (20h).

Também neste domingo, PAOK e Panathinaikos empataram a zeros. Nos visitantes, comandados por Rafa Benítez, Renato Sanches foi aposta ao minuto 75. O nulo deixa o Panathinaikos no quarto e último lugar do grupo, com 50 pontos, a 13 do líder AEK.