Grécia: AEK de Relvas e João Mário vence Olympiakos e reforça a liderança
Duelo com muitas caras conhecidas sorri aos visitantes. Panathinaikos de Renato Sanches empatou na visita ao PAOK
Duelo com muitas caras conhecidas sorri aos visitantes. Panathinaikos de Renato Sanches empatou na visita ao PAOK
O AEK venceu na visita ao Olympiakos no arranque da fase de apuramento de campeão (1-0), com o central Filipe Relvas (ex-Vitória de Guimarães) e o avançado Jovic (ex-Benfica) de início, enquanto João Mário (ex-Benfica e Sporting) foi a jogo ao minuto 80.
No Olympiakos, o lateral Bruno Onyemaechi (ex-Boavista) e os avançados Gelson Martins (ex-Sporting), Taremi (ex-FC Porto) e Podence (ex-Sporting) foram titulares, enquanto os médios Chiquinho (ex-Benfica) e Diogo Nascimento (ex-Vizela), e o avançado Clayton (ex-Rio Ave) saltaram do banco.
O único golo aconteceu ao quinto minuto, cortesia do médio Koita, que lançou o AEK para a liderança reforçada, com 63 pontos, cinco de vantagem sobre PAOK (2.º) e Olympiakos (3.º). Na próxima jornada, a 19 de abril, o AEK recebe o PAOK, enquanto o Olympiakos visita o Panathinaikos (4.º).
Λήξη πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) April 5, 2026
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Antes da segunda jornada desta fase, o AEK disputa os “quartos” da Liga Conferência, visitando o Rayo Vallecano na quinta-feira (17h45) e recebendo os espanhóis a 16 de abril (20h).
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Também neste domingo, PAOK e Panathinaikos empataram a zeros. Nos visitantes, comandados por Rafa Benítez, Renato Sanches foi aposta ao minuto 75. O nulo deixa o Panathinaikos no quarto e último lugar do grupo, com 50 pontos, a 13 do líder AEK.
Λήξη αγώνα στην Τούμπα. #Panathinaikos #PAOFC #PAOKPAO #slgr #playoffs #GB32 pic.twitter.com/sU2xu8c39E— Panathinaikos F.C. (@paofc_) April 5, 2026