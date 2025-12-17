Chiquinho marcou na goleada do Olympiakos sobre o Iraklis (6-0), na quinta e última ronda da Taça da Grécia. Nesta quarta-feira, em casa, Chiquinho foi titular a par de Diogo Nascimento (ex-Vizela), Podence e Yaremchuck, avançado ex-Benfica, enquanto Rúben Vezo (ex-V. Setúbal) e Taremi saíram do banco dos anfitriões. Por sua vez, Costinha (ex-Rio Ave) não foi a jogo.

Depois de o extremo Yazici (12 minutos), o central Kalogeropoulos (21m) e o lateral Rodinei (40m) edificarem a vantagem dos anfitriões, Chiquinho confirmou a goleada aos 45 minutos. O médio de 30 anos fez o sexto golo na época, em 19 jogos.

Na segunda parte, Yaremchuk (51m) e o defesa Retsos (70m) completaram o resultado.

Assim, o Olympiakos terminou na liderança da fase de grupos, com 12 pontos, em igualdade com Levadikos, AEK e Panathinaikos. Este quarteto avança para os “quartos” da Taça, enquanto Aris, Crete, PAOK, Volos, Atromitos, Kifisia, Asteras e Panetolikos vão disputar os “oitavos” em janeiro.

O Olympiakos é o detentor da Taça e o líder deste palmarés, com 28 conquistas.