Na tarde desta segunda-feira, na 17.ª ronda da Liga, o Olympiakos contou com um golo de Chiquinho para triunfar na visita ao Panetolikos, por 0-2.

Nos visitantes, além de Chiquinho, também David Carmo e Gelson Martins foram titulares. Do banco saltou Yaremchuk – ex-Benfica – enquanto o defesa Costinha não somou minutos.

Nos anfitriões, o médio Luís Miguel, ex-Vit. Guimarães, foi suplente utilizado.

O marcador foi inaugurado em cima do intervalo, aos 45+4m, por El Kaabi, de penálti.

No segundo tempo, a missão do Olympiakos foi facilitada pela expulsão do médio Facundo Pérez, aos 51m. Entretanto, entre trocas, Chiquinho ampliou a vantagem, aos 70 minutos.

Foi o terceiro golo do médio, ex-Benfica, de 29 anos.

Assim, o Olympiakos retoma a liderança isolada, com 37 pontos, mais dois do que o Panathinaikos de Rui Vitória. Na perseguição ao líder seguem AEK, com 34 pontos, e PAOK, com 33.

Na próxima ronda, na tarde de sábado (18h30), o Olympiakos recebe o Aris (5.º).