Um bis de Taremi revelou-se decisivo para o Olympiakos vencer no segundo encontro da Taça da Grécia – a primeira partida do campeão grego na prova. Na tarde desta quarta-feira, no reduto do Asteras (2-1), o avançado ex-FC Porto e Rio Ave foi titular na companhia do médio Diogo Nascimento (ex-Vizela) e do defesa Bruno Onyemaechi (ex-Boavista).

Do banco dos visitantes saiu o defesa Costinha (ex-Rio Ave), assim como o avançado Daniel Podence (ex-Sporting). Por sua vez, o médio Chiquinho (ex-Benfica) e o defesa Rúben Vezo (ex-V. Setúbal) não somaram minutos.

Depois de Taremi converter um penálti aos 13 minutos e bisar aos 18 (alcançando o quarto golo em quatro encontros), o avançado Emmanouilidis reduziu aos 90+4m.

Assim, o Olympiakos leva três pontos e um jogo de atraso sobre os líderes Crete e Aris, empatados a seis pontos. Neste formato de liga, os quatro melhores classificados apuram-se para os “quartos”, enquanto as equipas posicionadas entre o 5.º e o 12.º lugar disputam o acesso a essa eliminatória.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?