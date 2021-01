O Olympiakos continua a sua caminhada rumo ao título grego e venceu (pela quarta vez consecutiva) este domingo no terreno do Smyrnis, por 3-1, em jogo da 20.ª jornada do campeonato.

O grande destaque da equipa orientada por Pedro Martins foi Hassan: o antigo avançado de Rio Ave e Sp. Braga fez o primeiro e o terceiro golos do emblema de Atenas, aos 31 e 90+3 minutos. Pelo meio, assistiu M'Vila para o 2-0, aos 72 minutos.

Na formação da casa, Dauda reduziu em cima do minuto 90.

Refira-se que Martins lançou no onze os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Bruma, ao passo que Tiago Silva e Pêpê Rodrigues entraram na segunda parte.

Com este resultado, o Olympiakos lidera confortavelmente a tabela classificativa (ver aqui), com mais 14 pontos do que o AEK, vice-líder.

O AEK que, de resto, venceu em casa do OFI Crete, de Fábio Sturgeon, por 2-0. A equipa de Hélder Lopes, Nélson Oliveira e André Simões marcou por Skakhov (43m) e Tankovic (71m), este após assistência precisamente de Oliveira.