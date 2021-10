Afastado dos trabalhos do Olympiakos, clube com o qual tem contrato, Rúben Semedo está em Portugal e tem treinador nas instalações do Estrela da Amadora, tal como o clube da II Liga já havia revelado.

Este sábado, o internacional português partilhou um vídeo nas redes sociais a mostrar como mantém a forma no relvado da Reboleira e no ginásio.

Rúben Semedo fez apenas quatro jogos esta época, entre o final de julho e o início de agosto. O defesa de 27 anos, recorde-se, está afastado da competição desde que foi detido por suspeitas de ter violado uma jovem. O jogador reclama inocência, mas para já continua sem jogar.

Ora veja: