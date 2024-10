José Luis Mendilibar, treinador do Olympiakos, anteviu uma partida difícil com o Sp. Braga, adversário que reconheceu ter ótimos jogadores.

«Recordava-me do André [Horta], não me recordava do Bruma [ter jogado aqui]. Temos de pensar na equipa, mais do que individualmente. Têm muito bons jogadores, não nos vamos preocupar só com um ou com outro. Vamos ter de saber defender essas qualidades que têm os rivais e aproveitar tudo o que temos para ganhar. Respeito sim, mas estamos preparados para tentar ganhar», afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Atenas, marcado para esta quinta-feira às 17h45.

O treinador espanhol desvalorizou o bom momento dos minhotos, que chegam a este jogo embalados por uma série de três vitórias. «Preocupa-me a equipa, não os resultados que têm feito, apenas o jogo de amanhã [quinta-feira], em que espero que estejamos bem, que possamos competir. Contente por eles, porque estão a ter bons resultados, mas nada mais. Os números estão aí, mas amanhã vai ser um jogo completamente diferente», disse, explicando o que é preciso fazer para que o Olympiakos saia vencedor.

«Sobretudo em nossa casa, temos de jogar no meio-campo contrário e criar ocasiões para marcar golos e ganhar. Defrontamos um bom rival, que temos de respeitar, mas queremos ser fortes, com o apoio que nos pode dar o nosso público», apontou.