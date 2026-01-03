O Olympiakos venceu a Supertaça da Grécia com um toque português (ou quase português) à mistura. No onze inicial alinharam Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence e o iraniano Mehdi Taremi, que deu nas vistas no Rio Ave e no FC Porto.

No banco, estavam mais três jogadores com passagem em Portugal: Yaremchuk, Diogo Nascimento e Costinha.

Num jogo bastante disputado ao longo dos 90 minutos, foi necessário esperar pelos 30 minutos do prolongamento para se verem golos: e quando chegaram, chegaram com força. Mehdi Taremi, especialista em bolas paradas, abriu a contagem de grande penalidade ao minuto 95.

Seguiram-se os golos de Kalogeropoulos (minuto 107) e Yusuf Yazici que contou com a assistência do antigo jogador do Rio Ave, Costinha, a fechar o marcador nos 3-0 ao minuto 103.

O Olympiakos conquistou a sua quinta Supertaça da Grécia, num plantel que conta com sete jogadores que passaram em clubes como: FC Porto, Benfica, Sporting, Vizela e Rio Ave.