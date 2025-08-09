Olympiakos
Há 1h e 0min
VÍDEO: golaço de Chiquinho decide visita do Olympiakos a Berlim
Campeão grego com nota positiva no reduto do Union Berlim de Diogo Leite
SS
Campeão grego com nota positiva no reduto do Union Berlim de Diogo Leite
SS
Chiquinho patrocinou a vitória do Olympiakos na visita aos alemães do Union Berlim (1-0). Na tarde deste sábado, o médio ex-Benfica, de 30 anos, encheu o pé à entrada da área adversária, descaído para a esquerda. Estavam decorridos 74 minutos.
No campeão grego, além de Chiquinho, também o lateral Costinha e o avançado Gelson Martins foram titulares, enquanto Rúben Vezo foi suplente utilizado. Nos anfitriões, o defesa Diogo Leite não saiu do banco.
Para encerrar a pré-época, o Olympiakos visita o Nápoles na quinta-feira e o Inter Milão no sábado.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS