Chiquinho patrocinou a vitória do Olympiakos na visita aos alemães do Union Berlim (1-0). Na tarde deste sábado, o médio ex-Benfica, de 30 anos, encheu o pé à entrada da área adversária, descaído para a esquerda. Estavam decorridos 74 minutos.

No campeão grego, além de Chiquinho, também o lateral Costinha e o avançado Gelson Martins foram titulares, enquanto Rúben Vezo foi suplente utilizado. Nos anfitriões, o defesa Diogo Leite não saiu do banco.

Para encerrar a pré-época, o Olympiakos visita o Nápoles na quinta-feira e o Inter Milão no sábado.