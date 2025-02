A armada lusa do Olympiakos triunfou no duelo com o PAOK (2-1), no encontro que encerrou a 24.ª jornada da Liga. Na tarde deste domingo, David Carmo e Gelson Martins foram titulares, enquanto André Horta foi suplente utilizado. Do banco não saiu o lateral Costinha.

No PAOK, o ex-Benfica Zivkovic foi titular, enquanto o francês Meïté – médio emprestado pelas águias – foi aposta na segunda parte.

Num encontro intenso e de parada e resposta, o defesa Rodinei inaugurou o marcador, ao sexto minuto. Pouco depois, aos 24m, o médio Mady Camara foi assistido por Zivkovic para o empate.

Ainda antes do intervalo, aos 31m, Charalampos Kostoulas forçou nova vantagem do Olympiakos. O médio foi assistido por Gelson Martins.

O triunfo permite ao Olympiakos reforçar a liderança, com 54 pontos, mais dois do que o AEK. Este é o adversário da armada lusa no primeiro “round” das meias-finais da Taça, na tarde de quarta-feira (18h).

Entretanto, na tarde de domingo (18h30), o Olympiakos visita o AEK, na 25.ª jornada da Liga.

Quanto ao PAOK, segue no 4.º lugar, com 43 pontos, a três do Panathinaikos (3.º). Na próxima ronda há receção ao Asteras (6.º).