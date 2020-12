O Olympiakos defronta esta quarta-feira o FC Porto já sem qualquer hipótese de apurar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas ainda com o acesso à Liga Europa na mira.

Privado de alguns jogadores devido à covid-19, Pedro Martins defende que a sua equipa foi a mais prejudicada no grupo C com a situação do novo coronavírus.

«É muito complicado. É uma experiência que nunca tivemos em nenhuma circunstância. Nós, na Champions, tivemos situações como era normal, mas nenhuma equipa passou o que passámos. Foram muitos jogadores com covid-19», começou por dizer.

«E depois no momento em que eles voltam à competição, não sabemos o quanto isto pode afetar até os profissionais de futebol. É algo que não conseguimos contornar e que está muito além do que tínhamos conhecimento.»

De resto, Pedro Martins assume que o Manchester City estava noutro nível neste grupo, mas diz que entre Olympiakos, FC Porto e Marselha os jogos foram sempre equilibrados e competitivos, embora os dragões tenham garantido o segundo lugar ainda com uma jornada por disputar.

Sabíamos que o City em condições normais ia ganhar todos os jogos. (…) O FC Porto está com toda o mérito na outra fase, foi a equipa que errou menos e que foi mais eficaz. Isso fez toda a diferença. Mas entre os três [Olympiakos, FC Porto e Marselha] vi sempre muito equilíbrio e competitividade.»