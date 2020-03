Hassan, avançado cedido pelo Sp. Braga ao Olympiakos, respondeu ao desafio do papel higiénico e decidiu fazê-lo na varanda do seu apartamento em Atenas. Má ideia.



O ponta-de-lança partilhou um vídeo em que tudo correu bem mas juntou outro em que candidata-se ao pior desafio do papel higiénico de sempre.



Hassan perdeu o controlo do rolo e este saiu disparado pela varanda. O jogador egípcio demorou algum tempo a perceber onde é que o papel higiénico tinha caído. Pouco depois, concluiu que tinha ido parar à varanda do vizinho de baixo.

Ora veja os dois vídeos: