A Austrália não aproveitou da melhor forma a derrota da Arábia Saudita ante o Japão e escorregou na aproximação aos lugares de qualificação direta para o Mundial 2022, ao empatar a duas bolas na deslocação a Omã, em jogo realizado em Muscat e referente à oitava jornada do grupo B da segunda e decisiva fase de grupos.

A Austrália adiantou-se aos 15 minutos com um penálti apontado por Jamie MacLaren, mas Omã respondeu já na segunda parte, com o 1-1 apontado por Abdullah Fawaz, num belo remate de pé direito, ao canto superior esquerdo da baliza (54m).

Aaron Mooy devolveu a vantagem aos australianos aos 79 minutos, mas Fawaz bisou de penálti ao minuto 89, para o 2-2 final, que deixa a Austrália com 15 pontos, mas agora a três do Japão, embora tenha reduzido a diferença para a líder Arábia Saudita. Faltam duas jornadas para o final da fase de grupos, a disputar a 24 e 29 de março.

Nesta altura, a Austrália está em lugar de play-off com o terceiro classificado do grupo A, os Emirados Árabes Unidos, derrotados esta terça-feira pelo Irão, com um golo do portista Mehdi Taremi. O vencedor desse mesmo play-off vai depois disputar um play-off intercontinental para lutar pelo acesso ao Mundial 2022.

O dia ficou ainda marcado, nesse mesmo grupo A, pela qualificação direta da Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO B

1.º: Arábia Saudita, 19 pontos

2.º: Japão, 18

3.º: Austrália, 15

4.º: Omã, 8

5.º: China, 5

6.º: Vietname, 3

Os golos do jogo entre Omã e Austrália: