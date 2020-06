A goleada ao FC Porto sobre o Boavista no dérbi da Invicta valeu aos dragões a liderança isolada da Liga, a par do desaire do Benfica na Luz, e isso reflete-se também na equipa da jornada 28.

Os dragões são a equipa mais representada no onze ideal com três jogadores: Alex Telles, Sérgio Oliveira e Marega, que é o único com nota 5 da redação do Maisfutebol, após bisar e conquistar dois penáltis no triunfo por 4-0.

No onze eleito através pontuação combinada do Maisfutebol e do Sofascore, há mais oito equipas representadas. A título individual, além de Marega, destaque para Douglas Tanque (Paços de Ferreira) e Galeno (Sp. Braga), os únicos com nota acima de 8 do Sofascore.