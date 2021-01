André Silva e Rúben Dias foram os portugueses no estrangeiro que mais se evidenciaram nas jornadas do fim de semana.

De acordo com o ranking elaborado pela SofaScore, parceira do Maisfutebol, o avançado do Eintracht Frankfurt teve nota de 7,9 na vitória frente ao Schalke, por 3-1, em que marcou um golo.

A mesma nota teve o defesa do Manchester City, que foi titular no encontro em que os citizens golearam o Crystal Palace, por 4-0.

O Wolverhampton tem três jogadores representados neste onze: Pedro Neto, Fábio Silva e João Moutinho.

Confira o onze: