João Félix é o maior destaque no onze da semana de portugueses no estrangeiro, elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol ,com base nos jogos disputados de 6 a 9 de novembro.



O internacional português fez uma exibição de sonho pelo Atlético de Madrid, roçando a perfeição. Ficou, assim, muito perto a nota máxima atribuída pelo SofaScore.



Fábio Martins, que representa o Al-Shabab FC da Arábia Saudita, obteve a segunda nota mais alta entre os emigrantes portugueses.



Confira o melhor onze da semana no estrangeiro: