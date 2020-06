O Desp. Aves travou o FC Porto com um empate a zeros e também por isso merece a distinção de ter dois jogadores na equipa da jornada, eleita através pontuação combinada do Maisfutebol e do Sofascore.

O «lanterna vermelha» da classificação, e quase condenado à descida, é juntamente com Benfica e Sporting a equipa mais representada e também a que tem o jogador mais bem pontuado: o guarda-redes brasileiro Fábio Szymonek, cuja exibição frente ao FC Porto, com um penálti defendido, lhe valeu pontuação 8,7 do Sofascore a juntar à nota 4 do Maisfutebol.

Confira a equipa da jornada: